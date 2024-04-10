«Это может быть чревато». Кунченко — о ситуации с Волковым и Павловичем

Известный российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко прокомментировал организацию поединка между соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.

«Они дерутся в самой сильной мировой лиге. И не они должны решать эти вопросы. Они начинают юлить, потому что хотят продвигаться по своей карьерной лестнице. Победитель будет один.

У меня была такая ситуация. Предлагали драться с россиянином. Я не отказывался, но получил травму. А они подумали, что я специально отказался. И в UFC мне начали пихать палки в колёса. Для парней это может быть чревато. Бразильцы и американцы дерутся. Даже когда они в одном зале тренировались. Там это считается бизнесом», — сказал Алексей Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.