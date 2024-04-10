Алексей Кунченко: в бою Павловича и Волкова поставлю на Александра из-за опыта

Известный российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко дал прогноз на предстоящий поединок между соотечественниками Сергеем Павловичем и Александром Волковым, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии.

«Павлович – нокаутёр. Волков – более универсальный. А ещё Павлович последний бой быстро проиграл. Могли ему дать матч-реванш, не получилось. А сейчас будет проверка. Хотят проверить Павловича.

Волков более опытный. Он дрался с очень серьёзными ребятами и выигрывал. Волков ещё и борется. А у Павловича не знаю, какая борьба, даже представить не могу. Если Волков выберет правильный план на бой, он может выиграть. Поставлю на Волкова из-за опыта. А ещё я не видел, как Павлович дышит три раунда. А Волков – выносливый и терпеливый», — сказал Алексей Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.