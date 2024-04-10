Шакур Стивенсон: я единственный, кто считает, что Тим Цзю заслужил реванш?

Чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон считает, что австралиец Тим Цзю должен провести немедленный реванш с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Я единственный, кто считает, что Тим Цзю заслуживает реванш? Чувак поставил на карту всё ради фанатов. Можно было остановить бой в третьем или четвёртом раунде, но он продолжил шоу, чтобы потраченные фанатами деньги окупились. Настоящий чемпион, в тот вечер ему не повезло», — написал Стивенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее экс-чемпион мира Крис Алгиери объяснил, почему угол Цзю должен был остановить бой с Фундорой.