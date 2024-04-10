Эдди Хирн подписал контракт с Джароном Эннисом

Британский промоутер Эдди Хирн объявил о подписании контракта с чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцем Джароном Эннисом (31-0, 28 KO).

«Я рад партнёрству с Эдди Хирном, Matchroom и DAZN. Не терпится продолжить карьеру на пути к званию абсолютного чемпиона мира. Я пробыл вне ринга уже год, и мне не терпится вернуться и сделать то, что у меня получается лучше всего: развлекать фанатов. Меня ожидают блокбастеры, и я готов к ним», — приводит слова Энниса пресс-служба Matchroom Boxing.

Джарону Эннису 26 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2023-го завоевал временный титул IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг). В конце года IBF сделала Энниса полноценным чемпионом мира, американец стал преемником звёздного соотечественника Теренса Кроуфорда.