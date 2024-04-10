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Фьюри — об Усике: любой должен уважать достижения этого человека

Фьюри — об Усике: любой должен уважать достижения этого человека
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своём сопернике и обладателе титулов WBA, IBF и WBO украинце Александре Усике.

«Этот бой не является личным. Исключительно бизнес. Многое стоит на кону, но у меня нет к нему ненависти. Я уважаю его как мужчину и бойца. Любой обязан относиться с уважением к достижениям этого человека. Он является объединённым чемпионом в супертяжёлом весе и абсолютным чемпионом в первом тяжёлом дивизионе», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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