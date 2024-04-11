Промоутер Фьюри назвал Усика нытиком

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, назвал нытиком Александра Усика перед их предстоящим боем.

«Я смотрел многие его бои ещё с любительских времён, и он нытик, когда дело доходит до ударов в корпус. Он часто жалуется рефери, и так было всегда. Можно сказать, что это его ахиллесова пята, что ему не нравится. Я видел это перед его боем с Дюбуа, и он тоже наверняка слышал, что Усик не любит удары по корпусу», — приводит слова Уоррена Daily Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму