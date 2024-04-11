Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Фьюри назвал Усика нытиком

Промоутер Фьюри назвал Усика нытиком
Комментарии

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, назвал нытиком Александра Усика перед их предстоящим боем.

«Я смотрел многие его бои ещё с любительских времён, и он нытик, когда дело доходит до ударов в корпус. Он часто жалуется рефери, и так было всегда. Можно сказать, что это его ахиллесова пята, что ему не нравится. Я видел это перед его боем с Дюбуа, и он тоже наверняка слышал, что Усик не любит удары по корпусу», — приводит слова Уоррена Daily Sports.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Материалы по теме
«Мой лагерь только начался». Фьюри опять наступает на грабли своей лени?
«Мой лагерь только начался». Фьюри опять наступает на грабли своей лени?

Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android