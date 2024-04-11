Уиттакер дал прогноз на бой Перейры и Хилла

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Как по мне, Перейра более техничен в стойке, но его уже перебивали те, кто был слабее в этом компоненте, и это можно было увидеть в поединке с Прохазкой. Он пропускал удары, но всё равно победил, потому что у него хороший опыт в разменах. Он умеет драться, он делал это сотни раз. Однако у Хилла есть большая сила, на его счету много нокаутов, и в его арсенале много нестандартных ударов. И всё же я склоняюсь к тому, что победит Перейра», — сказал Уиттакер на YouTube-канале MMArcade Podcast.

Напомним, поединок Перейры и Хилла состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля.