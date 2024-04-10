Алекс Перейра — Джамал Хилл: дата боя на UFC 300, во сколько начало

В ночь с 13 на 14 апреля мск пройдёт долгожданный турнир UFC 300. Юбилейное спортивное мероприятие состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене». В главном поединке вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра из Бразилии и американец Джамал Хилл.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивное шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Бои главного карда начнутся ориентировочно в 5:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Перейры в ММА девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение.