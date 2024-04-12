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Российский боец Рабаданов успешно сделал вес перед дебютом в PFL

Российский боец Рабаданов успешно сделал вес перед дебютом в PFL
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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов успешно прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии дебюта в лиге PFL на турнире PFL 2, который состоится 13 апреля. Его оппонент американец Соломон Ренфро также успешно сделал вес.

Гаджи и Соломон показали на весах одинаковый вес — 70,6 килограмм.

Напомним, Гаджи Рабаданов имеет в своём рекорде 20 побед, из которых 6 были добыты досрочно, а также 4 поражения. В последний раз Гаджи выходил в октагон на турнире Bellator 297, который состоялся 16 июня 2023 года. Его соперником был Питер Буиста, которого россиянин победил единогласным решением судей.

Соломон Ренфро имеет в своём активе 13 побед и 5 поражений. В последнем поединке, который прошёл 23 августа 2023 года, Ренфро уступил Магомеду Магомедкеримову единогласным решением судей.

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