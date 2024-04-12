Фьюри — о потенциальном бое с Джошуа: ему придётся подождать своей очереди

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о потенциальном поединке с Энтони Джошуа и рассказал о своих финансовых амбициях.

«Деньги? Всё складывается просто невероятно. Я определённо на пути к тому, чтобы стать первым боксёром-миллиардером. Я иду к этому и с нетерпением жду, когда это случится. Меня радуют все хорошие новости, которые сейчас меня окружают. Я не дешёвый парень. Хотите что-нибудь хорошее — платите.

Бой с Джошуа на «Уэмбли»? Вы бы заплатили за бой в чужой стране £ 200 млн? Вот и я так не думаю. Может, разве что реванш. В любом случае Джошуа придётся подождать своей очереди», — приводит слова Фьюри Eurosport.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри с Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Также ранее сообщалось, что Фьюри может провести бой с Джошуа уже осенью 2024-го на «Уэмбли».

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Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму: