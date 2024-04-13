Отец Фьюри: бой Тайсона против Усика может быть скучным

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мыслями о бое против Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Это станет похоже на шахматную партию, будет бой между двумя мастерами ринга. Может, будет скучно наблюдать, такой у них стиль», – цитирует слова Джона Фьюри Sport Bible.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая. В последнем бою Фьюри одолел Фрэнсиса Нганну, а Усик победил Даниэля Дюбуа.

Ранее WBC снова выступил за увеличение числа судей в бою Усика и Фьюри.

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