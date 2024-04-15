Холлоуэй рассказал, с кем может подраться в следующем бою

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй ответил на вопрос, с кем он может провести следующий поединок.

«У нас много вариантов. Конор считает себя настоящим BMF, и у нас есть история. У меня нет истории с Исламом, но есть история с Дастином – тогда, пять лет назад, всё сложилось в его пользу, и мы можем это повторить. Как я сказал, у нас есть варианты, и в следующие пару месяцев мы выясним, каким будет следующий шаг. Мы обсудим это с UFC, соберёмся с командой и примем решение», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи стал вторым в рамах лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с другим соотечественником, Дастином Порье, и проиграл единогласным решением.