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Мусаев: у Макгрегора ментальность чемпиона, он может нокаутировать Чендлера

Мусаев: у Макгрегора ментальность чемпиона, он может нокаутировать Чендлера
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Чемпион Hardcore FC в полулёгком весе Тимур Мусаев по прозвищу Золотой считает, что ирландец Конор Макгрегор сможет досрочно победить американца Майкла Чендлера.

«Возвращение такого имени, как Конор, это всегда интересно. Но тут вопрос его кондиций. Он невероятно богатый человек, и мотивация уже явно не та, что была раньше. Но у него ментальность чемпиона. Думаю, он может удивить и нокаутировать Чендлера», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, вчера, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

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