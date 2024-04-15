«Для меня честь разделить клетку с Конором». Чендлер — о поединке с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Ирландии Конором Макгрегором.

«Великая честь быть частью этого невероятного вида спорта.

Для меня честь разделить клетку с Конором… Мы сотворим немного волшебства», — сказал Чендлер на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, вчера, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.