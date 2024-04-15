Вице-президент АСА: возможно, Царукян — криптонит для Махачева

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал победу Армана Царукяна над Чарльзом Оливейрой, а также оценил его перспективы в реванше с Исламом Махачевым.

«Царукян одержал трудовую победу над классным соперником. И вот эта воля, стремление идти вперёд, дух… Мы ничего нового не увидели — Царукян пропускал удары и раньше, был в тяжёлых ситуациях, был потрясён. Но сильная сторона Армана — дух. Несмотря на сложности, он практически всегда находит выход из ситуации.

Оливейра — топовый соперник чемпионского калибра. И какой-то ущерб пришлось бы понести, что мы в итоге и увидели. И в первом раунде Арман был на грани, но он выдержал и вытерпел. И мы в очередной раз увидели: когда у Оливейры что-то не складывается, он ломается. На мгновение показалось, что после того, как у него не получилось финишировать оппонента, он перестал драться. Он дал себя перевернуть, забить себя локтями. Ему ещё повезло, что первый раунд отдали ему. Просто он успел сделать больше до перелома. А второй и третий раунд Арман забрал. И удивительна оценка одного судьи, который отдал третий раунд Оливейре. Да, была попытка удушающего, но это не было похоже на финиш. И решение должно было быть единогласным — 29-28.

И Арман в любом случае даст бой чемпиону Исламу Махачеву. Легко с ним не будет никому. В отличие от Оливейры, Порье, Царукян упрётся в поединке с Исламом. И это будет тяжёлый бой для чемпиона. Но хватит ли одного духа и существующих навыков Царукяна — вопрос. Потому что набор навыков Ислама явно выше. Это более цельный, техничный, атлетичный, классный, разнообразный, крупный, опытный боец.

Не знаю… Очень тяжело будет Арману. Но в любом случае Царукян заслужил быть претендентом номер один, это не вызывает ни у кого сомнений. У Армана есть время стать лучше. Возможно, Царукян — это криптонит для Ислама. Нам предстоит это выяснить, потому что первый бой был равным. При этом говорилось про определённые проблемы со здоровьем у Ислама, да и Арман вышел на замену. Безусловно, Махачев — фаворит. Но есть ощущение, что не всё так просто будет для чемпиона. И мы увидим принципиальный бой, который оценят зрители. В первую очередь российские болельщики», — сказал Бадаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.