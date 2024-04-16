Волков: читал сказку детям, когда узнал о своём бое с Павловичем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал о том, как он узнал о своём поединке с соотечественником Сергеем Павловичем.

«Было 10 часов вечера. Я же живу в том же часовом поясе, что и Дана Уайт, даже в том же городе. Я укладывал детей спать, читал им сказку, и у меня начинает разрываться телефон от сообщений от одного из ребят, с кем я тренируюсь: «Ты принял новый бой? Отличный бой! Будем готовиться». Я не понимаю, что происходит, переключаюсь на эти сообщения. И он мне говорит, что анонсирован мой бой с Павловичем. Мне пришлось просить мою супругу укладывать детей дальше, сам я взял телефон и стал звонить, узнавать. Позвонил в Москву, там тоже об этом не знали», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Волков сражался с местным бойцом Таем Туивасой. Противостояние завершилось победой россиянина удушающим приёмом. Павлович в последнем бою уступил представителю Великобритании Тому Аспиналлу.