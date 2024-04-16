Дмитрий Бивол: когда поглядывал на профессиональных боксёров, думал, что это не моё

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) рассказал, что раньше не верил в то, что может стать профессиональным боксёром.

«У меня всегда была цель и мечта стать олимпийским чемпионом. Она не состоялась, тогда мы решили перейти в профессионалы. Даже чуть раньше поглядывал на профессиональных боксёров. Но всегда думал, что это не моё немного. Чуть другой вид спорта. И когда перешёл в профессионалы, были поставлены задачи. Мы отнеслись к этому с холодным расчётом», — сказал Бивол в интервью «России 24».

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.