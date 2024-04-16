Сергей Мартынов сразится с Кямраном Аббасовым на RCC 19

11 мая в Екатеринбурге пройдёт вечер смешанных единоборств RCC 19. Кард турнира пополнил поединок Сергея Мартынова (17-5) и Кямрана Аббасова (24-6). Этот и другие бои пройдут на арене КРК «Уралец».

«Возвращение, которого ждали многие уральские фанаты ММА, состоится уже на RCC 19 — Сергей «Мясник» Мартынов, один из самых зрелищных бойцов лиги RCC MMA, возвращается в клетку! Целый год мы не видели в деле легендарного бойца из Ростова-на-Дону: после победы над Сергеем Хрисановым на RCC Intro 26 Мартынов взял паузу. За это время южный Мясник успел набраться сил, залечить все травмы и соскучился по качественной, красивой рубке. Его бои не бывают скучными, это точно!

Однако в этот раз соперник Мартынова куда более именит и мастеровит, чем Хрисанов. Кямран «Наглый» Аббасов — бывший чемпион ONE FC, настоящий топовый боец международного калибра. Кямран успел уверенно дебютировать в RCC MMA: провёл поединок с неуступчивым Ясубеем Эномото, когда из-за травмы с поединка снялся Михаил Рагозин. Аббасов не оставил Швейцарскому Самураю шансов в клетке, и кажется, что в ситуации с Мартыновым Кямран тоже выглядит фаворитом», — говорится в пресс-релизе RCC.