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Бывший спарринг-партнёр Фьюри: в бою с Усиком не будет нокаута

Бывший спарринг-партнёр Фьюри: в бою с Усиком не будет нокаута
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Чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джай Опетайя, спарринговавший со звёздным британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO), высказался о его предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Разница в габаритах, очевидно, сыграет роль. Рост Фьюри больше двух метров, Усика — 192 см. Но Фьюри ещё нужно воспользоваться преимуществом. У него есть навыки для победы, однако нужно их применить. Ему важно воспользоваться сильными сторонами. То же касается и Усика.

Мне кажется, что они выбросят много ударов и попытаются украсть друг у друга раунды. Не думаю, что будет нокаут. Преимущественно это будет шахматная партия, и я хочу её увидеть», — сказал Опетайя в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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