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Тренер Ковалёва объяснил, почему бой Хейни — Гарсия нельзя было устраивать

Тренер Ковалёва объяснил, почему бой Хейни — Гарсия нельзя было устраивать
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Джеймс Макгирт, тренер многократного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, считает, что поединок звёздных американцев Девина Хейни и Райана Гарсии не должен был организовываться из-за странного поведения последнего в преддверии выступления.

Напомним, ранее Гарсия неоднократно привлекал к себе внимание противоречивыми высказываниями, а также обвинялся в злоупотреблении алкоголем.

«Я не хочу говорить об этом поединке, я не считаю, что он вообще должен был состояться. Я удивлён, что Атлетическая комиссия Нью-Йорка позволяет этому случиться, учитывая то, через что Гарсия проходит ментально. Он не должен драться сейчас.

Хейни побьёт его. У Хейни слишком большой арсенал. Он отлично себя чувствует, с годами он значительно прибавил», — цитирует Макгирта издание BoxingScene.

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