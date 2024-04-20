«Шансы 55 на 45». Муртазалиев высказался о поединке Бетербиев — Бивол

Чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Артур провёл фантастический бой с Каллумом Смитом. Не было ни одного эпизода, где можно было подумать, что с ним что-то не так. Поэтому для меня шансы 55 на 45 в пользу Артура. Фантастический бой, я фанат обоих боксёров, мне очень сильно нравится, как они дерутся», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура, проведя добровольную защиту титула.

Бетербиев в январе досрочно остановил бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.