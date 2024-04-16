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Алексей Тищенко дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Алексей Тищенко дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
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Российский боксёр-любитель Алексей Тищенко дал прогноз на предстоящий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Конечно, от Артура можно ждать нокаута. Учитывая его физические данные и статистику. Но против него выйдет очень опасный и опытный соперник, который не проигрывал досрочно, да и вообще не проигрывал. Я бы дал прогноз так. Если бой продлится всю дистанцию, победителем будет Бивол. У Бетербиева шанс выиграть только досрочно», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Бивол встречался с представителем Великобритании Линдоном Артуром и победил его единогласным судейским решением.

Бетербиев в последнем поединке, состоявшемся в январе, досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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