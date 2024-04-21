Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У Алекса есть потенциал стать чемпионом в тяжёлом весе». Усман — о перспективах Перейры

«У Алекса есть потенциал стать чемпионом в тяжёлом весе». Усман — о перспективах Перейры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший лидер рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» Камару Усман считает, что Алекс Перейра является угрозой для всех бойцов в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе.

«Конечно, Том Аспиналл — очень хороший боец. Он является временным чемпионом в тяжёлом весе. Однако мне кажется, что у Алекса Перейры есть потенциал стать чемпионом в этом дивизионе, если он продолжит тренироваться и драться. Если Алекс захочет драться в следующем месяце, то он без проблем сможет сделать и 84 кг, и 93 кг, и 100 кг.

Однако, если его соперники пойдут по пути наименьшего сопротивления и будут избегать боя с ним, то у них могут возникнуть проблемы. У Алекса уникальный стиль боя, из-за которого противникам сложно подготовиться к нему. Я верю, что если Алекс продолжит совершенствоваться и драться также, то он станет грозным противником для любого бойца в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весах», — приводит слова Усмана портал Yardbarker.

Материалы по теме
Камару Усман указал на факторы, которые могли повлиять на исход боя Гэтжи — Холлоуэй
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android