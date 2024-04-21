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Экс-чемпион UFC впервые с 2017 года одержал победу в единоборствах и бросил вызов Мачиде

Экс-чемпион UFC впервые с 2017 года одержал победу в единоборствах и бросил вызов Мачиде
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд впервые с 2017 года смог одержать победу в единоборствах, нокаутировав бывшего бойца Bellator Джо Шиллинга на турнире Karate Combat 45. Их бой стал главным событием вечера.

Рокхолд смог нокаутировать Шиллинга мощным правым хуком в начале третьего раунда. После оглашения результатов Люк бросил вызов бывшему чемпиону UFC в среднем весе Лиото Мачиде, с которым они ранее уже проводили бой в 2015 году.

«Есть только один человек, с которым я хотел бы подраться в — это Лиото Мачида. Тебе повезло, что здесь не разрешены удары локтями, так что можешь о них не беспокоится. Действуй. Давай посмотрим, что ты можешь. Лиото, я знаю, что тебе нужна деньги, так что приходи сюда и забери её», — приводит слова Люка портал MMAJunkie.

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