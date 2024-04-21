Райан Гарсия заявил о готовности сразиться с Себастьяном Фундорой

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия (25-1, 20 KO) заявил о готовности подняться в первый средний дивизион (до 69,9 кг) ради поединка с действующим обладателем титулов WBC/WBO соотечественником Себастьяном Фундорой (21-1-1, 13 KO).

«У меня были мысли о бое с Фундорой в первом среднем весе. Не знаю почему, но я просто чувствую, что мог бы его нокаутировать. Я понимаю, это случайная мысль. Мне просто кажется, что я мог бы завоевать титул в первом среднем весе. Я дрался с большими парнями раньше и отправлял их в нокаут. Никакого неуважения к Фундоре, привет ему», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Ранее в интервью Гарсия назвал причину ментальных проблем перед поединком с Девином Хейни.