Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джордж Камбосос отреагировал на первое поражение Хейни в карьере

Джордж Камбосос отреагировал на первое поражение Хейни в карьере
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос, встречавшийся в ринге с американцем Девином Хейни, прокомментировал его поражение от соотечественника Райана Гарсии.

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 114-110, 115-109), трижды отправив Хейни в нокдаун.

«Посмотрел только четыре раунда (пересмотрю бой). Я только что провёл 12-раундовый спарринг, у меня строгое расписание.

Поздравляю Райана. Он обманул и шокировал мир. Большое уважение моему приятелю Девину, держи голову выше. Он вернётся, это единоборства, стили делают бои, так что к чёрту непобеждённый рекорд», — написал Камбосос в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Гарсия заявил, что поединок с Хейни не должен был дойти до решения.

Материалы по теме
«Это надломило меня». Гарсия назвал причину ментальных проблем перед боем с Хейни
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android