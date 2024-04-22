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«Я не получил никакого урона». Джамал Хилл — о поединке с Перейрой

«Я не получил никакого урона». Джамал Хилл — о поединке с Перейрой
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл прокомментировал своё поражение в бою с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Я не получил никакого урона, потому что просто упал. У меня остались все воспоминания с того боя. Помню, как поднял глаза, увидел его ноги и то, как Алекс пытался меня атаковать, а я начал блокировать удары. Ему удалось вывести меня из равновесия, но всё, что происходило по большей части в этом поединке — я всё помню», — приводит слова Хилла портал Low Kick MMA.

Напомним, поединок между Перейрой и Хиллом состоялся на турнире UFC 300 и был главным событием вечера. Алекс Перейра одержал победу нокаутом в первом раунде.

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