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Гэтжи — о решении драться с Холлоуэем: я ни о чём не жалею

Гэтжи — о решении драться с Холлоуэем: я ни о чём не жалею
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи заявил, что не считает ошибкой решение сразиться с экс-чемпионом на категорию ниже Максом Холлоуэем после громкой победы в реванше с Дастином Порье.

Напомним, поединок бойцов состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США), Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Это безумная игра. Думаю, что многие люди на моём месте отказались бы от боя с Холлоуэем. Я ни о чём не жалею. Мне было весело, и это был исторический турнир для UFC. Быть частью этого… Память об этом сохранится навсегда. Это был огромный риск, и я проиграл», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу MMA Knockout.

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