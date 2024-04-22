Гэтжи — о решении драться с Холлоуэем: я ни о чём не жалею

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи заявил, что не считает ошибкой решение сразиться с экс-чемпионом на категорию ниже Максом Холлоуэем после громкой победы в реванше с Дастином Порье.

Напомним, поединок бойцов состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США), Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Это безумная игра. Думаю, что многие люди на моём месте отказались бы от боя с Холлоуэем. Я ни о чём не жалею. Мне было весело, и это был исторический турнир для UFC. Быть частью этого… Память об этом сохранится навсегда. Это был огромный риск, и я проиграл», — сказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу MMA Knockout.