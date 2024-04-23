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Деонтей Уайлдер: когда уничтожу Чжилэя, снова окажусь на вершине

Деонтей Уайлдер: когда уничтожу Чжилэя, снова окажусь на вершине
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о предстоящем поединке с представителем Китая Чжан Чжилэем. Он пройдёт 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Послужной список Чжилэя, его рост, мощный удар, хорошая техника, леворукость — всё это здорово для меня. У нас будет интересный поединок. Я покажу всем, что действительно вернулся. Когда я уничтожу его, снова окажусь на вершине», — сказал Уайлдер на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

В последнем бою, который проходил в декабре прошлого года, Уайлдер проиграл единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.

Чжилэй в марте этого года также встречался с Паркером и также проиграл ему. Боец из Китая уступил судейским решением.

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