Уайлдер не исключил, что завершит карьеру после боя с Чжилэем

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал организацию поединка с китайцем Чжан Чжилэем, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я уважаю Чжана, он хороший боец, но это моё время. Мы выясним в ночь боя, способен ли я ещё побеждать или нет. Я рассматриваю это как свой последний шанс.

В этот раз я не буду играться. Я чувствую, что мне нечего терять, только выигрывать, и я говорю о бизнесе. Я чувствую, что желание возвращается ко мне. Вы понимаете, о чём я», — сказал Уайлдер на пресс-конференции.

Деонтею Уайлдеру 38 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Уайлдер проиграл единогласным судейским решением новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру.

Чжан Чжилэю 40 лет. В марте боец из Китая проиграл раздельным решением всё тому же Паркеру.