«Просто кто-то играется в политику». Эдуард Кравцов — об уровне чемпионата Европы по боксу

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением о чемпионате Европы по боксу, который в настоящий момент проходит в Белграде (Сербия). На соревнованиях выступает и национальная команда России.

«Неоднозначная ситуация. Некоторые лидеры не приехали. Французы не все, итальянцы. Берегут себя перед Олимпиадой. Великобритания не выступает. Просто кто-то играется в политику, к сожалению. Но из того, что имеем, уровень высокий. Есть определённый рост, всё смотрится конкурентно», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

С 23 апреля на чемпионате Европы начнутся четвертьфинальные поединки, а финальные противостояния запланированы на 28 апреля. Турнир проходит в 12 женских и 13 мужских весовых категориях.