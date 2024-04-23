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Валентин Молдавский проведёт реванш с Линтоном Васселлом на PFL 4

Валентин Молдавский проведёт реванш с Линтоном Васселлом на PFL 4
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Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский проведёт реванш с Линтоном Васселлом на турнире PFL 4, сообщает пресс-служба промоушена. Мероприятие состоится 13 июня в Коннектикуте (США), а противостояние россиянина и англичанина станет заглавным поединком карда.

Молдавский и Васселл проводили бой 10 марта 2023 года на Bellator 292. Линтон одержал победу нокаутом.

Валентин Молдавский выступает с 2014 года, с 2017-го являлся бойцом Bellator, где провёл 10 боёв, одержав семь побед и потерпев два поражения (один поединок был признан несостоявшимся). В своём последнем бою на Bellator 298 Молдавский победил единогласным решением американца Стива Уорли.

Далее Валентин оказался в промоушене PFL, где успел провести поединок с Анте Делией. Россиянин одержал победу техническим нокаутом.

PFL 1. Делия — Молдавский

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