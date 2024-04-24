Шарабутдин Атаев вышел в полуфинал чемпионата Европы без единого боя

Российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, напрямую вышел в полуфинал чемпионата Европы.

Изначально россиянин получил жребий, отправивший его прямо в четвертьфинал соревнований, где его соперником должен был стать Никица Радонич из Хорватии, однако последний провалил взвешивание и был отстранён от участия. Соперник Атаева по 1/2 финала станет известен позднее.

Шарабутдину Атаеву 24 года. Уроженец Дагестана является двукратным чемпионом России (2021, 2022), а также победителем чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан). С 2021 года Атаев выступает и на профессиональном ринге, на его счету шесть побед (четыре – досрочные) и ни одного поражения.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.