Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шарабутдин Атаев вышел в полуфинал чемпионата Европы без единого боя

Шарабутдин Атаев вышел в полуфинал чемпионата Европы без единого боя
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, напрямую вышел в полуфинал чемпионата Европы.

Изначально россиянин получил жребий, отправивший его прямо в четвертьфинал соревнований, где его соперником должен был стать Никица Радонич из Хорватии, однако последний провалил взвешивание и был отстранён от участия. Соперник Атаева по 1/2 финала станет известен позднее.

Шарабутдину Атаеву 24 года. Уроженец Дагестана является двукратным чемпионом России (2021, 2022), а также победителем чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан). С 2021 года Атаев выступает и на профессиональном ринге, на его счету шесть побед (четыре – досрочные) и ни одного поражения.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android