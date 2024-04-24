Тим Цзю сразится с Вёрджилом Ортисом 4 августа в Лос-Анджелесе

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) проведёт поединок с непобеждённым американцем Вёрджилом Ортисом-младшим (20-0, 20 KO), который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В своём последнем бою в марте Цзю уступил раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, потерпев первое поражение в карьере.

Вёрджилу Ортису 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2017 года и имеет в своём активе победы над экс-чемпионом мира соотечественником Морисом Хукером, а также над экс-претендентом Эгисом Каваляускасом.