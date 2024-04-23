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Поединок Тима Цзю и Вёрджила Ортиса запланирован на 3 августа — инсайдер ESPN

Поединок Тима Цзю и Вёрджила Ортиса запланирован на 3 августа — инсайдер ESPN
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Поединок Тима Цзю (24-1, 17 KO) и Вёрджила Ортиса (20-0, 20 KO) запланирован на 3 августа в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает инсайдер Майк Копинджер со ссылкой на источники в ESPN.

«Бой Тима Цзю с Вёрджилом Ортисом запланирован на 3 августа в Лос-Анджелесе, сообщают источники ESPN. Ортис должен сперва победить андердога Томаса Дулорме в эту субботу и не получить травму.

Этот потрясающий бой будет в андеркарте Кроуфорд — Мадримов», — написал Коппинджер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, последний бой Цзю провёл против Себастяна Фундоры. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

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