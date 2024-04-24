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Костя Цзю объяснил, почему не находится в углу Тима и Никиты

Костя Цзю объяснил, почему не находится в углу Тима и Никиты
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил, почему не присутствует в углу своих сыновей Тимофея и Никиты во время их поединков.

«Я не буду в углу, буду где-то рядышком. Не хочу сумбур вносить в команду. Есть отработанные вещи, я не хочу туда лезть», — сказал Костя Цзю в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 24 апреля, Никита провёл поединок с австралийцем Данило Креати. В итоге Цзю-младший смог успешно защитить титул чемпиона Австралии по боксу в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Никита Цзю за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Нынешняя победа стала для него девятой. Семь раз спортсмен побеждал нокаутом.

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