Виктор Фархутдинов: очень приятно, что есть гимн и флаг России, никто нам слова не говорит

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов очень рад тому, что на чемпионате Европы по боксу россиянам дали возможность выступать под собственным флагом и гимном.

«Очень приятно, что гимн России есть, флаг России есть. Мы любим свою страну, выступаем. Спасибо, что дают возможность и доверяют нам выступить с флагом, гимном. Никто нам слова не говорит. Никаких политических отклонений не должно быть. Тренерский состав и боксёры – все общаются друг с другом», — сказал Виктор Фахрутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялся четвертьфинальный этап чемпионата Европы по боксу. На данный момент в полуфинал из российской сборной смогли успешно отобраться Дмитрий Двали, Эдмонд Худоян, Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, а также Габил Мамедов и Шарабутдин Атаев.