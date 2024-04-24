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Виктор Фархутдинов: очень приятно, что есть гимн и флаг России, никто нам слова не говорит

Виктор Фархутдинов: очень приятно, что есть гимн и флаг России, никто нам слова не говорит
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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов очень рад тому, что на чемпионате Европы по боксу россиянам дали возможность выступать под собственным флагом и гимном.

«Очень приятно, что гимн России есть, флаг России есть. Мы любим свою страну, выступаем. Спасибо, что дают возможность и доверяют нам выступить с флагом, гимном. Никто нам слова не говорит. Никаких политических отклонений не должно быть. Тренерский состав и боксёры – все общаются друг с другом», — сказал Виктор Фахрутдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялся четвертьфинальный этап чемпионата Европы по боксу. На данный момент в полуфинал из российской сборной смогли успешно отобраться Дмитрий Двали, Эдмонд Худоян, Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, а также Габил Мамедов и Шарабутдин Атаев.

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