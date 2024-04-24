Чемпион UFC Махачев назвал условие, при котором согласится на бой с Холлоуэем

Именитый российский боец ММА, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, в каком случае будет готов провести поединок с американцем Максом Холлоуэем.

«Если Холлоуэй побьёт ещё парочку ребят в моём дивизионе, то мы можем подраться. Но я не хочу давать ему шанс прямо сейчас, потому что у меня есть претенденты, которых нужно побить. Есть Дастин, потом Арман. У меня есть работа в своём дивизионе, у него есть работа в своём дивизионе. Может быть, если он побьёт Топурию, а я выиграю свои два боя, то мы встретимся», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, в последнем бою Холлоуэй встречался с Джастином Гэтжи. Поединок состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе (США) и стал третьим по значимости событием на номерном турнире UFC 300. Макс победил нокаутом за секунду до конца поединка.

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