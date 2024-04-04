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Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну сыграл в футбол в Камеруне

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну сыграл в футбол в Камеруне
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал подписчикам свежие фотографии. Нганну продемонстрировал, как сыграл в футбол в Камеруне.

«Наслаждаюсь временем, которое провожу дома, играю в футбол и вообще наслаждаюсь жизнью», — написал Фрэнсис.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в последнем бою, который проходил по правилам бокса, Фрэнсис встречался с британцем Энтони Джошуа. Поединок состоялся в ночь с 8 на 9 марта мск и завершился победой Энтони нокаутом во втором раунде. Дебютировал на профессиональном ринге Нганну в октябре прошлого года, проведя 10-раундовый поединок с Тайсоном Фьюри и уступив ему раздельным судейским решением.

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