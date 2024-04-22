Майк Тайсон прокомментировал победу Райана Гарсии над Девином Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон прокомментировал результат поединка между звёздными соотечественниками Девином Хейни и Райаном Гарсией, состоявшегося 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун и нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

«Великолепный бой. Реванш однозначно должен состояться. Райан показал отличное выступление, Девину необходимо дождаться своего дня, с ним не покончено, он ещё будет чемпионом. Им нужно снова подраться друг с другом», — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Ранее на победу Гарсии отреагировал Хорхе Масвидаль.