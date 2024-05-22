Вырубит громадного китайца и пойдёт за Усиком. Последний шанс Уайлдера спасти наследие

1 июня в Эр-Рияде пройдёт большой вечер профессионального бокса. Внимание российских болельщиков будет приковано в первую очередь к Дмитрию Биволу, который проводит очередную защиту титула в поединке с Маликом Зинадом. Но в карде ещё ряд интригующих поединков. Один из них — противостояние Деонтея Уайлдера и Чжан Чжилэя.

Интересно, что оба боксёра подошли к очному поединку после поражений от Джозефа Паркера. При этом Чжилэй в своём бою дважды оформил нокдаун, но новозеландец перебоксировал Чжана и в итоге забрал бой крайне близким решением. На кону в том поединке стоял временный пояс WBO. А вот перформанс Уайлдера в бою с Паркером войдёт в историю как худшее выступление Бронзового бомбардировщика.

Уайлдер вообще забыл, что может срубить кого угодно одним ударом, прижимался, медленно перемещался и в итоге так и не проснулся. На выходе получили максимально одностороннее решение (118-111, 119-110, 120-108), отвратительное выступление Уайлдера и в довесок размышления Деонтея о завершении карьеры. Тогда он об этом задумался всерьёз, но позже передумал и сказал, что порох ещё есть.

Окончательным сигналом к тому, что Уайлдер никуда не уйдёт, стали его заявления о причинах поражения. Мы помним, как однажды Деонтей списал поражение на тяжёлый костюм, который вымотал его на этапе выхода к рингу. Теперь причина была другая: «Во время подготовки к этому бою мне пришлось совершить два переезда, в общей сложности я пробыл в пути 20 часов. А эти парни уже находились в Европе. Им нужно было добираться всего два-три часа. Я не жалуюсь, я просто говорю, через что я прошёл».

Теперь у Уайлдера новый шанс вернуться на победную серию. Чжилэй — опасный соперник, который тоже копит победы нокаутами, но Деонтей из той категории бойцов, которых никогда нельзя сбрасывать со счетов. В первую очередь из-за шанса панчера. Мощь Уайлдера никуда не делась, он вполне может расчехлить свой удар, а в движении он должен превзойти огромного китайца. К тому же Бронзовый бомбардировщик прекрасно понимает, что в противном случае он лишится больших боёв. Не самый выгодный расклад в то время, как бокс переживает перезагрузку благодаря Саудовской Аравии и её деньгам.

Чжан Чжилэй Фото: Richard Pelham/Getty Images

Уайлдер отмечает, что Чжилэй ему по силам, но это последний шанс: «Послужной список Чжилэя, его рост, мощный удар, хорошая техника, леворукость — всё это здорово для меня. У нас будет интересный поединок. Я покажу всем, что действительно вернулся. Когда я уничтожу его, снова окажусь на вершине. Я уважаю Чжана, он хороший боец, но это моё время. Мы выясним в ночь боя, способен ли я ещё побеждать или нет. Я рассматриваю это как свой последний шанс. В этот раз я не буду играться. Я чувствую, что мне нечего терять, только выигрывать, и я говорю о бизнесе. Я чувствую, что желание возвращается ко мне. Вы понимаете, о чём я».

Если Уайлдер проиграет, то это будет закат карьеры отличного боксёра. Чего бы не хотелось, потому что наличие Деонтея в карде – это всегда яркая вывеска и возможность увидеть эффектный нокаут. К тому же если американец победит, то это возможность увидеть бой с Энтони Джошуа, которым грезят болельщики много лет.

Есть у Уайлдера и другой незакрытый гештальт, который не даёт ему покоя. Деонтей мечтает о квадрологии с Фьюри: «Я хочу заставить Тайсона Фьюри заплатить, очень-очень сильно. Не думаю, что эта глава закончена. Я готов на четвёртый бой. Я уже вижу четвёртый бой в процессе создания. У саудовцев есть источник и сила, чтобы всё это произошло».

А вот у тренера Уайлдера Малика Скотта амбиции даже немного покруче: «Я представляю, как Деонтей наглухо нокаутирует Усика, который меньше, а Деонтей хорошо выступает против левшей, здесь есть предпосылки для нокаута. Задача для Деонтея заключается в том, чтобы оставаться сосредоточенным, спокойным и ответственным в защите. Когда он придерживается этого, его нельзя победить. Когда же он перестаёт это делать, его можно одолеть. Усик – ещё один хороший вариант, который имеет право на жизнь».

Высокие цели — это хорошо. Но Уайлдеру не стоит заглядывать за спину Чжилэю, который вполне может завершить карьеру американского боксёра. Однако если всё получится, Деонтей отправится в гонку за спасением наследия и статусом чемпиона мира. Других шансов не будет.