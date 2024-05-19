Что пошло не так? Тотальный разбор боя Усик — Фьюри с прославленным тренером

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном событии вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился раздельным судейским решением в пользу Усика. Мы решили обсудить бой с прославленным российским тренером Виталием Слановым. Он буквально по полочкам разложил все главные события поединка.

– Начать хотелось бы с боя Сергея Ковалёва. Что пошло не так?

– Возраст, возраст. Уже мышцы не те. Остроты не было, подсел в конце. И соперник оказался неожиданно приличным. У него неплохая школа, я не ожидал. Не просматривал его до этого. А вчера посмотрел, он – неплохой. Не сказал бы, что большие чемпионские амбиции. Но может расти, прибавлять. И вчера он себя хорошо показал. Но Сергей уже не тот. Той остроты нет, того джеба.

– В чем заключался главный шанс Сергея? Ведь первые раунды были близкими?

– Близкими, да. У него и моменты были. Но нет той остроты, того удара. Раньше бил с дистанции такие серии, а вчера уже такого не было.

– Как вы считаете, что Сергею стоит делать дальше?

– Сергей сам ответит на этот вопрос. Он – великий боксёр, один из лучших в России за всю историю, многого достиг. И я бы не хотел, чтобы он как Рой Джонс ездил, а физкультурники его били. Ковалёв – великий боксёр. Сделать ему один хороший прощальный бой, необязательно с топом. И красиво закончить. Это чисто моё мнение, я его не навязываю. Сергей сам решит, как ему поступать. Но для такого возраста он показал очень неплохой бокс. А я думаю, что нужно красиво уйти. Большой чемпион, большое наследие. Гордимся.

– А где лучше закончить карьеру: в Саудовской Аравии на большой арене или на родине?

– Это, скорее всего, нужно делать на Урале – в Челябинске. Либо в Москве, либо в Челябинске. Он заслужил.

Сергей Ковалёв Фото: Nick Potts/Getty Images

– Что скажете по поводу поединка Усика и Фьюри? Он оправдал ваши ожидания?

– Я даже не ожидал, что будет так интересно. Я думал, что будет намного скучнее. Интересный бой – взвинтили темп, в какие-то моменты Фьюри был на коне. До восьмого раунда он однозначно побеждал.

– Что пошло не так дальше?

– Фьюри – крупный мальчик. Он всё равно подсел. С таким подвижным боксёром Тайсон ещё не боксировал. Усик – большой мастер. Он видел, что уступал, поэтому взвинтил темп. Фьюри подсел, не хватило его, потерял концентрацию, координацию. Всё по бою. Я бы не сказал, что кого-то засудили. Однако, если бы отдали Тайсону Фьюри, кто-то поспорил бы, но в итоге приняли бы. Усику отдали за счёт двух ярких раундов. Если бы их не было, Александр бы не выиграл. Но так всё отдали справедливо.

Если бы отдали Фьюри, поворчали бы пару дней, а потом бы все забыли. Как было и с Гассиевым. Забыли.

– Разбитый в восьмом раунде нос стал одним из ключевых моментов?

– Может быть, это тоже сыграло. Не знаем, как он себя после этого чувствовал. У Усика же нет сильного разового удара. Он наслаивает. А Фьюри особенно не держит. Он волевой, но особенно не держит. Он падал от полутяжа Каннингема и физкультурника Нганну.

– А вы сильно удивились тому, что Фьюри остался на ногах в моменте с нокдауном?

– У Усика нет удара. Он особенно добивать не шёл. Скорее всего, если бы на месте Усика был Уайлдер или Джошуа, был бы глухой нокаут. В любом случае Усик – молодец. Переломил всё в свою пользу. Можем только похлопать. А Фьюри не раз доказывал, что он очень мужественный. Несмотря на всю болтовню и хвастовство. Он же мужественный парень.

– А насколько уместно выглядела игра Тайсона на публику и кривляния?

– Это его стиль. Он же много раз так делал. Он так выводит противника из себя. Он длиннорукий, по нему сложно попасть. Бравада была, когда противник далеко.

– Показалось ли, что Усик лучше контролировал пространство ринга?

– Усик свою работу делал, как обычно. Фьюри никогда не бежит вперёд. Когда он вчера побежал на Усика, пытаясь добить, меня это удивило.

– Казалось, что в последних раундах Фьюри должен был пойти в рубку. Почему этого не случилось?

– Может быть, уже не было сил. А может, им казалось, что они забирали поединок по очкам. Думали, что восьмой и девятый раунды ничего не решают на общем фоне. Не засудили. Но если бы отдали Тайсону, ничего бы тоже не было.

– Стоит ли пытаться менять тактику перед потенциальным реваншем?

– Тренерские штабы решат. Но даже если будут что-то менять, свои условия диктует бой. Как поведёт себя Усик. Был страшный апперкот, после которого Александра повело. И по корпусу пробивал Фьюри. Но лучший бой вечера я бы отдал Джею Опетайе и Майрису Бриедису.

– Опетайя заявлял, что готов драться и с Усиком, и с Биволом. В бою с ними есть шансы?

– Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя – реально хороший боксёр. Думаю, что Бивол может и не выиграть. В отличие от Бивола, Опетайя ещё и бьёт сильно.

Джей Опетайя Фото: Nick Potts/Getty Images

– Не показалось ли, что из-за габаритов Фьюри было неудобно работать по маленькому Усику?

– Он с такими не боксировал. Усик – это Усик. Он очень быстрый, никогда не опускает руки. У него хорошая любительская школа, которую получилось перенести в профессионалы. Я согласен. В какие-то моменты это не казалось, а так и было. Но не из-за того, что Фьюри был плох. А из-за того, что Усик очень хорош.

– Энтони Джошуа может заполучить реванш с Усиком? Или поражения слишком сильно его ударили?

– Ну, первое поражение, да. А во втором случае был близкий бой. Это было бы даже интереснее, чем второй поединок Усика и Фьюри. Второй бой показал, что Джошуа подготовился лучше. И в третьем поединке Усику может быть ещё тяжелее. Хотя Энтони не обладает тем мужеством, которое есть у Тайсона. Его нельзя назвать особенно храбрым бойцом.

Энтони Джошуа Фото: Nick Potts/Getty Images

– Усик выбрасывал классные «двойки» по Фьюри. Как с ними бороться?

– У Фьюри не получилось перекрыться, у Чисоры получилось. Он вообще выиграл бой, по мнению многих. С Дюбуа тоже всё было спорно, пока он не устал.

– Многие высказали мнение, что Фьюри боксировал грязно. Усик постоянно апеллировал к судье? Было ли это заметно?

– Ну, это же Усик. Когда ему больно, когда его бьют по животу, он всегда притворяется, время тянет. На судью это тоже влияет, он начинает давать замечания. Но грязной игры от Фьюри я не заметил.

– Что получилось на ваших «записках»? Если бы вы оценивали бой.

– Я во время боя не считал. Делал это, когда уже пересматривал. У меня примерно ровно получилось. Тайсон Фьюри выиграл пять раундов подряд – с третьего по седьмой. Но потом всё было за Усиком. Если бы отдали в одно очко против Усика, я бы тоже согласился.

– У Фьюри есть реальные шансы взять реванш осенью?

– Почему нет? Вчера был конкурентный бой. Всё будет зависеть от того, кто и как подойдёт к поединку. Первый бой удивил и порадовал. Хороший поединок был, я не ожидал.