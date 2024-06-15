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Кравцов: Бенавидеса можно поставить в один ряд с Биволом и Бетербиевым

Кравцов: Бенавидеса можно поставить в один ряд с Биволом и Бетербиевым
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов считает, что Дэвида Бенавидеса можно поставить в один ряд с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым по навыкам в полутяжёлом весе.

«Надо понимать, что Гвоздик вообще не боксировал в последнее время. В его карьере было два топа — перехваленный Стивенсон, и бесславное поражение от Артура Бетербиева. Сейчас Гвоздик провёл непонятно с кем бой и сразу получил поединок за звание чемпиона мира с Бенавидесом. Хотя Дэвида, если разобраться, в этой весовой категории можно поставить в один ряд с Биволом и Бетербиевым. По достижениям он им уступает, конечно, но с точки зрения бокса он будет конкурентен. Бенавидес действительно угроза для Бивола и Бетербиева. Это серьёзный оппонент. Скажем так, он наиболее конкурентоспособен с ними», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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