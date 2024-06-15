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Инсайдер рассказал, кто должен был заменить Макгрегора в бою с Чендлером

Инсайдер рассказал, кто должен был заменить Макгрегора в бою с Чендлером
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Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил, что в UFC хотели выставить обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя на замену популярному ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору в поединке с экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером.

Конкретных подробностей о ходе переговоров между Холлоуеэм и UFC Хельвани не сообщил. Об этом Ариэль сказал в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, вчера, 14 июня, Дана Уайт официально объявил, что поединок между Макгрегором и Чендлером, который планировалось провести на турнире UFC 303, отменён.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. После этого в социальных сетях стали массово обсуждать вероятность отмены поединка.

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