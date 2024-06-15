Гвоздик: реванш с Усиком сложится для Фьюри ещё хуже

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о реванше супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Думаю, для Фьюри реванш сложится ещё хуже. Я знаю Усика: если он тебя поймал, то уже не отпустит. В следующем бою он будет ещё увереннее. Фьюри же лучше сразиться с Энтони Джошуа.

Первый поединок получился блестящим. Усик побеждал Фьюри везде — как на ринге, так и за его пределами. Фьюри любит психологические игры, но всё получилось наоборот, мне кажется, что Усик залез ему в голову. Я не увидел во Фьюри прежней уверенности. Он пытался вести себя так же с Усиком, но по его глазам, по мимике было видно, что он нервничает. Он нервничал в ринге», — приводит слова Гвоздика издание BoxingScene.

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