Арум: Усик — воин, его едва не разгромили, но он вернулся

Боб Арум, сопромоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал результат его боя с украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок бойцов состоялся 19 мая в Саудовской Аравии и завершился победой Усика раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

«Реванш Усика и Фьюри — это хорошо для бокса. И я отдаю должное Усику, он настоящий воин. И то, как он вернулся в бой после того, как его едва не разгромили в начальных раундах, показывает, какой он воин», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Александр Усик – первый боксёр после американца Эвандера Холифилда, сумевший стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионах.

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