Конор Макгрегор прокомментировал отказ от боя с Чендлером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал отказ от поединка с американцем Майклом Чендлером, который должен был состояться на турнире UFC 303.

«Очень тяжело отказаться от своего запланированного возвращения. Я получил травму перед пресс-конференцией, на восстановление потребовалось больше времени, чем у меня было. Решение далось нелегко и было сделано после консультации с моими врачами, UFC и моей командой.

Мои фанаты и соперник заслуживают лучшей версии меня в этом бою, и мы добьёмся этого! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

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