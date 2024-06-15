Стали известны сроки следующего боя Наои Иноуэ

Чемпион мира в четырёх весовых категориях японец Наоя Иноуэ (27-0, 24 KO) вернётся на ринг в сентябре, сообщает издание BoxingScene.

Ожидается, что Иноуэ проведёт обязательную защиту одного из своих четырёх титулов во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), соперник станет известен позднее.

Ранее прошёл слух, что соперником станет претендент по линии WBA узбекский экс-чемпион Муроджон Ахмадалиев, однако сопромоутер Иноуэ, Боб Арум, опроверг эту информацию.

Наое Иноуэ 31 год. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), абсолютным чемпионом в легчайшем (до 55,3 кг) и втором легчайшем дивизионе.