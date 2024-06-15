Спенс — о поражении от Кроуфорда: я просто облажался, вот и всё

Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший прокомментировал своё единственное поражение в карьере от соотечественника Теренса Кроуфорда.

«Я не зацикливаюсь на прошлом. Я просто облажался, вот и всё. Я всегда высоко его оценивал, оценивал его предельно высоко. Это определённо был не мой вечер, и вы знаете, что я бы хотел вернуть должок.

Буду ли я доволен своей карьерой? Да, чёрт возьми. Я забочусь о семье, и я в порядке. Я уйду здоровым и чувствую, что это благословение само по себе, потому что у многих боксёров не получается завершить карьеру здоровыми», — сказал Спенс на пресс-конференции.

Напомним, поединок Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда состоялся в июле 2023 года и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом.