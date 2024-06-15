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Боб Арум назвал своего фаворита в поединке Бивол — Бетербиев

Боб Арум назвал своего фаворита в поединке Бивол — Бетербиев
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Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Мне нравится Бетербиев, и я считаю его более серьёзным нокаутёром. И, что удивительно, он хороший боксёр. Бивол лучше как боксёр, но Бетербиев – добротный боксёр. Думаю, что Бетербиев измотает его и нокаутирует», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Бетербиев не выступал с января, когда досрочно остановил победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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